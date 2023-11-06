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Еспаньйол призначив нового головного тренера

Сьогодні 16:25 142 0
Еспаньйол призначив нового головного тренера
#Еспаньйол

Джерело - rcdespanyol.

Новим головним тренером Еспаньйола став Луїс Мігель Раміс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. У випадку виходу у Ла-Лігу угода буде автоматично продовжена ще на рік.

Останнім клубом 53-річного спеціаліста був Тенеріфе. Також він тренував Альбасете, Альмерію, Реал Мадрид Кастілью та юнацьку команду Реала.

Раніше з посади головного тренера Еспаньйола був звільнений Луїс Гарсія Фернандес.

Наразі Еспаньйол йде п'ятим у Сегунді, відставання від першого Леганеса складає 7 балів.

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