Еспаньйол призначив нового головного тренера

Джерело - rcdespanyol.
Новим головним тренером Еспаньйола став Луїс Мігель Раміс.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. У випадку виходу у Ла-Лігу угода буде автоматично продовжена ще на рік.
Останнім клубом 53-річного спеціаліста був Тенеріфе. Також він тренував Альбасете, Альмерію, Реал Мадрид Кастілью та юнацьку команду Реала.
Раніше з посади головного тренера Еспаньйола був звільнений Луїс Гарсія Фернандес.
Наразі Еспаньйол йде п'ятим у Сегунді, відставання від першого Леганеса складає 7 балів.