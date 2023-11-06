Судаков: Виступ в одній із 5 топліг означав би ще один крок у моїй кар'єрі

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков має намір перейти у клуб однієї з п'яти топліг Європи.

Про це український хавбек розповів порталу Sport.es.

"У мене немає короткострокових очікувань. Я дуже багато працюю, я гравець Шахтаря і зараз хочу викладатися за команду. Я хочу досягти великих результатів з Шахтарем.

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Я не буду заперечувати, що виступ в одній із п’яти топліг означав би ще один крок у моїй кар’єрі. Не знаю, віддаю я перевагу АПЛ чи Ла Лізі, але обидва турніри чудові. Чи хотів би я забивати голи у футболці Барселони? Чому ні? Все можливо", - сказав Судаков.