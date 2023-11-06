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Полісся - Кривбас: стартові склади команд на матч УПЛ

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом
Сьогодні 14:19 270 0
Полісся - Кривбас: стартові склади команд на матч УПЛ
#Кривбас, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся зіграє з Кривбасом у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Полісся: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Смоляков, Кушніренко, Танковський, Янаков, Крушинський, Макуана, Аріелсон

Запасні: Гітченко, Кравченко, Огіря, Грицук, Шаповал, Морозко, Жаржу, Шастал, Козак, Мустафаєв, Кудрик, Поспєлов

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Бізімана, Задерака, Дебелко, Кожушко

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Рябов, Семотюк, Приходько, По, Прінс, Татарков, Устименко, Блізніченко, Гончарук

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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