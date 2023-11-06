Полісся - Кривбас: стартові склади команд на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Житомирське Полісся зіграє з Кривбасом у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Полісся: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Смоляков, Кушніренко, Танковський, Янаков, Крушинський, Макуана, Аріелсон
Запасні: Гітченко, Кравченко, Огіря, Грицук, Шаповал, Морозко, Жаржу, Шастал, Козак, Мустафаєв, Кудрик, Поспєлов
Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Бізімана, Задерака, Дебелко, Кожушко
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Рябов, Семотюк, Приходько, По, Прінс, Татарков, Устименко, Блізніченко, Гончарук
Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.
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