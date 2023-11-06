Хомченовський: На Кривбас та Полісся очікує важкий матч

Матч 13-го туру УПЛ між лідерами турнірної таблиці Поліссям та Кривбасом - буде цікавим.

Про це заявив хавбек криворіжців Дмитро Хомченовський.

"Суперник – досить міцний та непростий. На обидві команди очікує важкий матч. Буде цікаво, адже це поєдинок лідерів УПЛ", - сказав Хомченовський.