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Хомченовський: На Кривбас та Полісся очікує важкий матч

Матч Полісся - Кривбас відбудеться сьогодні, 6 листопада, о 15:0
Сьогодні 13:18 193 0
Хомченовський: На Кривбас та Полісся очікує важкий матч
#Кривбас, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Хомченовський

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Матч 13-го туру УПЛ між лідерами турнірної таблиці Поліссям та Кривбасом - буде цікавим.

Про це заявив хавбек криворіжців Дмитро Хомченовський.

"Суперник – досить міцний та непростий. На обидві команди очікує важкий матч. Буде цікаво, адже це поєдинок лідерів УПЛ", - сказав Хомченовський.

Матч Полісся - Кривбас відбудеться сьогодні, 6 листопада, о 15:00 за київським часом.

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