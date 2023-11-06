Хомченовський: На Кривбас та Полісся очікує важкий матч

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.
Матч 13-го туру УПЛ між лідерами турнірної таблиці Поліссям та Кривбасом - буде цікавим.
Про це заявив хавбек криворіжців Дмитро Хомченовський.
"Суперник – досить міцний та непростий. На обидві команди очікує важкий матч. Буде цікаво, адже це поєдинок лідерів УПЛ", - сказав Хомченовський.
Матч Полісся - Кривбас відбудеться сьогодні, 6 листопада, о 15:00 за київським часом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!