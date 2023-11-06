Едмар покинув Металіст 1925 заради клубу з Казахстану

Джерело - Український футбол.
Стало відомо, заради якого клубу виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар залишив харківський клуб.
Про це повідомляє Український футбол.
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Колишній гравець збірної України має очолити Тобол, за який грає Євген Шахов.
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