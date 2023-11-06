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Едмар покинув Металіст 1925 заради клубу з Казахстану

Сьогодні 12:53 226 0
Едмар покинув Металіст 1925 заради клубу з Казахстану
#Металіст 1925

Джерело - Український футбол.

Стало відомо, заради якого клубу виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар залишив харківський клуб.

Про це повідомляє Український футбол.

43-річний бразилець з українським паспортом продовжить кар’єру в чемпіонаті Казахстану.

  Вачіберадзе: Едмар прийшов на тренування і попрощався з командою

Колишній гравець збірної України має очолити Тобол, за який грає Євген Шахов.

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