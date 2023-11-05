Едмар залишив Металіст 1925

Команду до матчу проти Чорноморця готували Голодюк та Котов

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар залишив харківський клуб.

Про це повідомляє Український футбол.

Фахівець відвідав одне з останніх тренувань команди, щоб попрощатися з футболістами та тренерським штабом.

До поєдинку 13-го туру УПЛ проти Чорноморця харків'ян готували Олег Голодюк та Євген Котов. У цьому матчі Металіст 1925 здобув перемогу над суперником із рахунком 2:1.

Офіційно Металіст 1925 про відхід Едмара з посади на цей час не інформував.

43-річний Едмар обіймає посаду виконувача обов'язків головного тренера Металіста 1925 з 23 жовтня 2022 року.