Едмар залишив Металіст 1925

Джерело - ukrfootball.ua.
Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар залишив харківський клуб.
Про це повідомляє Український футбол.
Фахівець відвідав одне з останніх тренувань команди, щоб попрощатися з футболістами та тренерським штабом.
До поєдинку 13-го туру УПЛ проти Чорноморця харків'ян готували Олег Голодюк та Євген Котов. У цьому матчі Металіст 1925 здобув перемогу над суперником із рахунком 2:1.
Офіційно Металіст 1925 про відхід Едмара з посади на цей час не інформував.
43-річний Едмар обіймає посаду виконувача обов'язків головного тренера Металіста 1925 з 23 жовтня 2022 року.