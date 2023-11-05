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Едмар залишив Металіст 1925

Команду до матчу проти Чорноморця готували Голодюк та Котов
Сьогодні 20:53 189 0
Едмар залишив Металіст 1925
#Едмар, #Металіст 1925

Джерело - ukrfootball.ua.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар залишив харківський клуб.

Про це повідомляє Український футбол.

Фахівець відвідав одне з останніх тренувань команди, щоб попрощатися з футболістами та тренерським штабом.

До поєдинку 13-го туру УПЛ проти Чорноморця харків'ян готували Олег Голодюк та Євген Котов. У цьому матчі Металіст 1925 здобув перемогу над суперником із рахунком 2:1.

Офіційно Металіст 1925 про відхід Едмара з посади на цей час не інформував.

43-річний Едмар обіймає посаду виконувача обов'язків головного тренера Металіста 1925 з 23 жовтня 2022 року.

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