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Страсбур з Соболем не переграв Клермон: результати матчів 11 туру Ліги 1

Сьогодні 18:23 128 0
Страсбур з Соболем не переграв Клермон: результати матчів 11 туру Ліги 1
#Клермон, #Ліон, #Нант, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі французької Ліги 1 відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
11 тур, 5 листопада

Ліон - Мец 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 77 Джалов, 1:1 - 84 Алверо

Нант - Реймс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Іто

Страсбур - Клермон 0:0 

Українець Едуард Соболь вийшов на заміну на 79-ій хвилині у складі Страсбура.

Тулуза - Гавр 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Даллінга, 1:1 - 78 Бауо, 1:2 - 90+1 Байо

Сьогодні, 5 листопада, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:

18:05. Монако - Брест 

21:45. Ніцца - Ренн

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