Страсбур з Соболем не переграв Клермон: результати матчів 11 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 11-му турі французької Ліги 1 відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
11 тур, 5 листопада
Ліон - Мец 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 77 Джалов, 1:1 - 84 Алверо
Нант - Реймс 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Іто
Страсбур - Клермон 0:0
Українець Едуард Соболь вийшов на заміну на 79-ій хвилині у складі Страсбура.
Тулуза - Гавр 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Даллінга, 1:1 - 78 Бауо, 1:2 - 90+1 Байо
Сьогодні, 5 листопада, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:
18:05. Монако - Брест
21:45. Ніцца - Ренн