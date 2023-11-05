Інтер може втратити зіркового новачка до кінця року

У Павара травма коліна

Захисник Інтера Бенжамен Павар у матчі 11-го туру Серії А з Аталантою (2:1) отримав серйозну травму.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Павара вилетіла колінна чашечка і є вивих коліна. Ступінь складності цього вивиху поки що не відомий. Якщо вивих не дуже серйозний, то відновлення 27-річного француза не займе багато часу.

Якщо ж вивих серйозний, то це означає, що пошкоджена і латеральна зв'язка коліна. У такому разі Павар може пропустити 6-8 тижнів або навіть більше, якщо знадобиться хірургічне втручання.

Павар перейшов в Інтер з Баварії минулого літа за 30 мільйонів євро. На його рахунку 9 матчів за Інтер у всіх турнірах.