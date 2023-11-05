Валенсія Яремчука здолала Гранаду: результати матчів 12 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
5 листопада у 12 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 5 листопада
Алавес - Альмерія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 79 Седлар
Валенсія - Гранада 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+7 Пепелу (пен)
Український нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на заміну на 90-ій хвилині матчу.
Вільярреал - Атлетік 2:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 2 Галаррета, 0:2 - 22 Вільямс Н., 0:3 - 30 Вільямс І., 1:3 - 86 Морено, 2:3 - 87 Серлот
Сьогодні, 5 листопада, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще один матч:
22:00. Реал - Райо Вальєкано