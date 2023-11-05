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Валенсія Яремчука здолала Гранаду: результати матчів 12 туру Ла-Ліги

Українець вийшов на заміну наприкінці зустрічі
Сьогодні 21:32 418 0
Валенсія Яремчука здолала Гранаду: результати матчів 12 туру Ла-Ліги
#Алавес, #Валенсія, #Гранада, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

5 листопада у 12 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 5 листопада

Алавес - Альмерія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Седлар

Валенсія - Гранада 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+7 Пепелу (пен)

Український нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на заміну на 90-ій хвилині матчу.

Вільярреал - Атлетік 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 Галаррета, 0:2 - 22 Вільямс Н., 0:3 - 30 Вільямс І., 1:3 - 86 Морено, 2:3 - 87 Серлот

Сьогодні, 5 листопада, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще один матч:

22:00. Реал - Райо Вальєкано

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