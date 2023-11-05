Рома вирвала перемогу у Лечче, Дженоа з Маліновським поступився Кальярі: результати матчів Серії А

Результати матчів 11-го туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

5 листопада у 11-у турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

11 тур, 5 листопада

Верона - Монца 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Коломбо, 0:2 - 73 Коломбо, 0:3 - 84 Кальдірола, 1:3 - 86 Фолоруншо

Кальярі - Дженоа 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Віола, 1:1 - 51 Гудмундссон, 2:1 - 69 Дзаппа

Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин у складі Дженоа та був замінений на 84-ій хвилині. Маліновський у першому таймі матчу отримав попередження.

Рома - Лечче 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Альмквіст, 1:1 - 90+1 Азмун, 2:1 - 90+4 Лукаку

Сьогодні відбудеться кілька матчів у Серії А:

19:00 Рома - Лечче

21:45 Фіорентина - Ювентус

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