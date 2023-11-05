Карпати програли Епіцентру, Металург та Інгулець зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5-го листопада, відбулося 2 матчі в межах 15-го туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
15 тур, 5 листопада
МФК Металург - Інгулець 0:0
Епіцентр - Карпати 3:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 5 Глущук, 1:1 - 35 Костенко, 1:2 - 45 Полегенько, 2:2 - 58 Кравчук, 3:2 - 78 Кравчук
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі:
12:15 ФСК Маріуполь - Лівий берег
13:00 Вікторія - СК Полтава
13:30 Нива Бузова - Прикарпаття
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