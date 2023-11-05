Карпати програли Епіцентру, Металург та Інгулець зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5-го листопада, відбулося 2 матчі в межах 15-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

15 тур, 5 листопада

МФК Металург - Інгулець 0:0

Епіцентр - Карпати 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Глущук, 1:1 - 35 Костенко, 1:2 - 45 Полегенько, 2:2 - 58 Кравчук, 3:2 - 78 Кравчук

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі:

12:15 ФСК Маріуполь - Лівий берег

13:00 Вікторія - СК Полтава

13:30 Нива Бузова - Прикарпаття

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