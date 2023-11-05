Флуміненсе та Манчестер Сіті стартуватимуть одразу з півфіналів

Джерело - Чемпіон.

Після перемоги Флуміненсе у Кубку Лібертадорес визначилися усі учасники клубного чемпіонату світу 2023 року.

Окрім бразильського клубу, участь у турнірі візьмуть Манчестер Сіті (Англія), Леон (Мексика), Урава Ред Даймондс (Японія), Аль-Ахлі (Єгипет), Окленд Сіті (Нова Зеландія), Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія).

Флуміненсе та Манчестер Сіті стартуватимуть одразу з півфіналів.

Клубний чемпіонат світу відбудеться з 12 до 22 грудня у Джидді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, Манчестер Сіті - найкраща команда року за версією France Football.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!