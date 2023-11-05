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Барселона не планує пропонувати нові контракти Роберто та Алонсо

В обох влітку закінчуються контракти
Сьогодні 09:57 219 0
Барселона не планує пропонувати нові контракти Роберто та Алонсо
Фото: Getty Images
#Барселона

Джерело - Sport.es.

Барселона починає будувати плани на наступне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Це стосується не лише нових придбань, але й продажів та продовження контрактів.

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Команду, ймовірно, залишать 31-річний захисник Серджі Роберто та 32-річний фулбек Маркос Алонсо.

В обох влітку закінчуються контракти, каталонці поки не мають наміру пропонувати їм пролонгацію. Це також повинно покращити фінансову ситуацію клубу.

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