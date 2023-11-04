Мессі - про повернення в Барселону: Мій від'їзд з Європи є остаточним

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі не має наміру повертатися у Барселону.

Про це він розповів порталу France Football.

"Думаю, мій від'їзд з Європи є остаточним. Слава Богу, у мене був шанс зробити надзвичайну кар'єру. Я виграв усе, що хотів у Європі. Тепер коли переїхав у США, то не думаю, що повернуся. Звісно, до кінця життя я сумуватиму за Лігою чемпіонів та Ла Лігою – це були особливі матчі.

Мессі обійшов Голанда на понад 100 балів у голосуванні за Золотий м'яч

Але я використав цей час по максимуму, немає ніякого розчарування. Я міг повернутися до Барселони, але цього не трапилося. Коли я покидав ПСЖ, то першою думкою було повернення у Каталонію. У команду, де я грав та мріяв завершити кар’єру. Але цей варіант був неможливим, тому ми обрали Інтер Маямі. Я досяг усіх цілей, які ставив перед собою", – сказав Мессі.