Головне
Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо
Сьогодні 12:26 792
Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 21:49 616
Баварія знищила Боруссію Д, Лейпциг програв Майнцу: результати матчів Бундесліги
Сьогодні 21:40 366
Гол Миколенка допоміг Евертону зіграти внічию з Брайтоном, Арсенал із Зінченком поступився Ньюкаслу: результати матчів АПЛ
Сьогодні 21:31 822
Бенфіка з Трубіним переграла Шавіш у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 19:55 289
Миколенко - серед найкращих гравців матчу Евертон - Брайтон
Сьогодні 19:44 358
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ
Сьогодні 17:47 3289
ЛНЗ та Колос не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
Сьогодні 17:46 231
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни
Сьогодні 17:05 1289
Довбик оформив ефектний асист, віддавши пас поміж ніг супернику в матчі Ла Ліги
Сьогодні 16:18 918
Прямі трансляції

ЛНЗ Черкаси - Колос 1:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 21:59 156 0
ЛНЗ Черкаси - Колос 1:1: огляд матчу УПЛ
#Колос, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ та Колос розписали мирову в межах 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 4 листопада

ЛНЗ Черкаси - Колос 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Шестаков, 1:1 - 79 Мілько (пен)

Склади команд:

ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковальов, Муравський, Стасюк, Рибалка, Калюжний (Олійник, 7, Тарасенко, 82), Савін (Наумець, 68), Бойко, С. Шестаков (Прядун, 81), Хобленко

Запасні: Самойленко, Лопирьонок, Селін, Насонов, Банада, Г. Пасіч, Тищенко, Хамелюк

Колос: Фесюн, Ємець, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич, Демченко, Богданов (Мілько, 69), Мякушко (Велетень, 79), Безбородько (Салабай, 79), Ільїн

Запасні: Мисак, Горох, Золотов, Гончаренко, Кукош, Оріховський, Тотовицький, Болбат, Попов

Попередження: Богданов 28, Ковальов 38, Ємець 69, Муравський 71, Пеньков 78, Олійник 80, Салабай 89

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Гірник-Спорт - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Гірник-Спорт - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1121
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2597
Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1331
Поділля - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Поділля - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1166
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни 1289
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ 3289
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216327 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42973 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10334
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62839
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 39292 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 99606 1