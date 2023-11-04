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ЛНЗ та Колос не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:1
Сьогодні 17:46 167 0
ЛНЗ та Колос не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
#Колос, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ та Колос розписали мирову в межах 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 4 листопада

ЛНЗ Черкаси - Колос 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Шестаков, 1:1 - 79 Мілько (пен)

Склади команд:

ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковальов, Муравський, Стасюк, Рибалка, Калюжний (Олійник, 7, Тарасенко, 82), Савін (Наумець, 68), Бойко, С. Шестаков (Прядун, 81), Хобленко

Запасні: Самойленко, Лопирьонок, Селін, Насонов, Банада, Г. Пасіч, Тищенко, Хамелюк

Колос: Фесюн, Ємець, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич, Демченко, Богданов (Мілько, 69), Мякушко (Велетень, 79), Безбородько (Салабай, 79), Ільїн

Запасні: Мисак, Горох, Золотов, Гончаренко, Кукош, Оріховський, Тотовицький, Болбат, Попов

Попередження: Богданов 28, Ковальов 38, Ємець 69, Муравський 71, Пеньков 78, Олійник 80, Салабай 89

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