ЛНЗ та Колос не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ та Колос розписали мирову в межах 13-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 4 листопада
ЛНЗ Черкаси - Колос 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Шестаков, 1:1 - 79 Мілько (пен)
Склади команд:
ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковальов, Муравський, Стасюк, Рибалка, Калюжний (Олійник, 7, Тарасенко, 82), Савін (Наумець, 68), Бойко, С. Шестаков (Прядун, 81), Хобленко
Запасні: Самойленко, Лопирьонок, Селін, Насонов, Банада, Г. Пасіч, Тищенко, Хамелюк
Колос: Фесюн, Ємець, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич, Демченко, Богданов (Мілько, 69), Мякушко (Велетень, 79), Безбородько (Салабай, 79), Ільїн
Запасні: Мисак, Горох, Золотов, Гончаренко, Кукош, Оріховський, Тотовицький, Болбат, Попов
Попередження: Богданов 28, Ковальов 38, Ємець 69, Муравський 71, Пеньков 78, Олійник 80, Салабай 89
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