Металіст поступився Буковині, Поділля розгромило Хуст: результати матчів Першої ліги

Матчі Епіцентр - Карпати та Металург - Інгулець були перенесені

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4-го листопада, відбулося 3 матчі в межах 15-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

15 тур, 4 листопада

Металіст - Буковина 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Фарасеєнко, 1:1 - 30 Рязанцев, 2:1 - 51 Ісаєнко, 2:2 - 83 Палагнюк (пен), 2:3 - 84 Палагнюк

Гірник-Спорт - Діназ Вишгород 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Посєвкін, 2:0 - 82 Подрезан

Поділля - Хуст 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Войтиховський, 2:0 - 23 Задоя, 3:0 - 53 Боженар, 4:0 - 62 Непогодов, 4:1 - 90 Іванов

Матчі Епіцентр - Карпати та Металург - Інгулець були перенесені. Ці ігри розпочнуться завтра, 5-го листопада, о 12:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!