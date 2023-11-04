Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Фулгема: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 листопада, відбувся 1 матч у 11 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
11 тур, 4 листопада
Фулгем - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 90+1 Фернандеш
Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у АПЛ:
17:00 Бернлі - Крістал Пелес
17:00 Брентфорд - Вест Гем
17:00 Евертон - Брайтон
17:00 Манчестер Сіті - Борнмут
17:00 Шеффілд Юнайтед - Вулвергемптон
19:30 Ньюкасл Юнайтед - Арсенал
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