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Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Фулгема: результати матчів АПЛ

Результати матчів 11 туру АПЛ
Сьогодні 16:29 201 0
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Фулгема: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 листопада, відбувся 1 матч у 11 турі англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
11 тур, 4 листопада

Фулгем - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+1 Фернандеш

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у АПЛ:

17:00 Бернлі - Крістал Пелес

17:00 Брентфорд - Вест Гем

17:00 Евертон - Брайтон

17:00 Манчестер Сіті - Борнмут

17:00 Шеффілд Юнайтед - Вулвергемптон

19:30 Ньюкасл Юнайтед - Арсенал

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