Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Фулгема: результати матчів АПЛ

Результати матчів 11 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 листопада, відбувся 1 матч у 11 турі англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

11 тур, 4 листопада

Фулгем - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+1 Фернандеш

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у АПЛ:

17:00 Бернлі - Крістал Пелес

17:00 Брентфорд - Вест Гем

17:00 Евертон - Брайтон

17:00 Манчестер Сіті - Борнмут

17:00 Шеффілд Юнайтед - Вулвергемптон

19:30 Ньюкасл Юнайтед - Арсенал

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!