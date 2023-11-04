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Гол Миколенка допоміг Евертону зіграти внічию з Брайтоном: результати матчів АПЛ

Результати матчів 11 туру АПЛ
Сьогодні 18:59 385 0
Гол Миколенка допоміг Евертону зіграти внічию з Брайтоном: результати матчів АПЛ
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 листопада, відбулося 6 матчів у 11 турі англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
11 тур, 4 листопада

Фулгем - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+1 Фернандеш

Бернлі - Крістал Пелес 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Шлупп, 0:2 - 90+4 Мітчелл

Брентфорд - Вест Гем 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 11 Мопе, 1:1 - 19 Кудус, 1:2 - 26 Боуен, 2:2 - 55 автогол Мавропанос, 3:2 - 70 Коллінз

Евертон - Брайтон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Миколенко, 1:1 - 84 автогол Янг

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і відзначився забитим голом.

Манчестер Сіті - Борнмут 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 30 Доку, 2:0 - 33 Сілва, 3:0 - 37 Аканджі, 4:0 - 64 Фоден, 4:1 - 74 Сінестерра 5:1 - 84 Сілва, 6:1 - 88 Аке

Ілля Забарний розпочав матч в основі і провів на полі усі 90 хвилин.

Шеффілд Юнайтед - Вулвергемптон 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Арчер, 1:1 - 89 Белльегард, 2:1 - 90+10 Норвуд (пен)

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у АПЛ:

19:30 Ньюкасл Юнайтед - Арсенал

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