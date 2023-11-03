Головне
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ
Сьогодні 11:00 1316
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 12:29 1776
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 11:28 3147
Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі
Вчора 23:35 636
Воронін - у п'ятірці найгірших трансферів Ліверпуля в історії
Вчора 23:18 582
Валенсія з Яремчуком пройшла Логроньєс у Кубку Іспанії
Вчора 23:00 569
Український боєць UFC Потєря проведе бій на початку грудня
Вчора 20:41 456
Ворскла розгромила Оболонь і вийшла до півфіналу Кубка України
Вчора 18:55 588
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України
Вчора 18:37 826
Стали відомі суперники ХІТа в елітному раунді Ліги чемпіонів
Вчора 15:55 499
Прямі трансляції

Оболонь - Ворскла 0:3: огляд матчу

Огляд матчу Оболонь - Ворскла
Сьогодні 11:57 166 0
Оболонь - Ворскла 0:3: огляд матчу
#Оболонь, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла здобула розгромну перемогу над Оболонню в межах 1/4 фіналу Кубка України.

Кубок України
1/4 фіналу, 2 листопада

Оболонь - Ворскла 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 27 Степанюк, 0:2 - 44 Кане, 0:3 - 69 Бацула

Оболонь : Федорівський, Прокопенко, Лук’янчук, Приймак, Вовкун, Нагієв (Мединський, 46), Дубко (Карась, 46), Косовський (Осман, 82), Слободян (к), Суханов (Краснопір, 58), Тарануха (Груша, 64). 

Запасні: Рибка, Фатєєв, Чернов, Мухаматгалєєв. 

Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Скляр (Юрченко, 76), Корнієнко (Феліпе, 76), Степанюк (Черниш, 89), Павлюк (Хрипчук, 82), Крупський, Бацула, Нестеренко, Челядін, Кане (Островський, 89). 

Запасні: Домолега, Чеснаков. 

Попереджені: Дубко (11), Суханов (57), Слободян (67) — Скляр (31), Крупський (31), Юрченко (80).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик назвав наступного суперника Ломаченка Усик назвав наступного суперника Ломаченка 1167
Світоліна розповіла коли повернеться на корт Світоліна розповіла коли повернеться на корт 710 1
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 1776
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 1316
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 3147
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України 826
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94946
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3157
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42945 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41319 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 29644
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32013