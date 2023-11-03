Оболонь - Ворскла 0:3: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Ворскла здобула розгромну перемогу над Оболонню в межах 1/4 фіналу Кубка України.
Кубок України
1/4 фіналу, 2 листопада
Голи: 0:1 - 27 Степанюк, 0:2 - 44 Кане, 0:3 - 69 Бацула
Оболонь : Федорівський, Прокопенко, Лук’янчук, Приймак, Вовкун, Нагієв (Мединський, 46), Дубко (Карась, 46), Косовський (Осман, 82), Слободян (к), Суханов (Краснопір, 58), Тарануха (Груша, 64).
Запасні: Рибка, Фатєєв, Чернов, Мухаматгалєєв.
Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Скляр (Юрченко, 76), Корнієнко (Феліпе, 76), Степанюк (Черниш, 89), Павлюк (Хрипчук, 82), Крупський, Бацула, Нестеренко, Челядін, Кане (Островський, 89).
Запасні: Домолега, Чеснаков.
Попереджені: Дубко (11), Суханов (57), Слободян (67) — Скляр (31), Крупський (31), Юрченко (80).
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