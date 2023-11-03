Де Лігт вибув на два місяці

Захисник травмувався під час матчу Кубка Німеччини

Захисник Баварії Маттейс де Лігт отримав пошкодження під час кубкового матчу проти Саарбрюкена (1:2).

Про це повідомляє Bild.

Після попереднього обстеження були окреслені терміни відновлення - від 4 до 6 тижнів. Але результати обстеження МРТ невтішні.

У клубі побоюються, що нідерландець пропустить до 8 тижнів.

В поточному сезоні 24-річний захисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!