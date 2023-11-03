Де Лігт вибув на два місяці

Джерело - football.ua.
Захисник Баварії Маттейс де Лігт отримав пошкодження під час кубкового матчу проти Саарбрюкена (1:2).
Про це повідомляє Bild.
Після попереднього обстеження були окреслені терміни відновлення - від 4 до 6 тижнів. Але результати обстеження МРТ невтішні.
У клубі побоюються, що нідерландець пропустить до 8 тижнів.
В поточному сезоні 24-річний захисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.
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