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Де Лігт вибув на два місяці

Захисник травмувався під час матчу Кубка Німеччини
Сьогодні 12:40 114 0
Де Лігт вибув на два місяці
Фото - gettyimages
#Баварія, #Маттейс де Лігт

Джерело - football.ua.

Захисник Баварії Маттейс де Лігт отримав пошкодження під час кубкового матчу проти Саарбрюкена (1:2).

Про це повідомляє Bild.

Після попереднього обстеження були окреслені терміни відновлення - від 4 до 6 тижнів. Але результати обстеження МРТ невтішні. 

У клубі побоюються, що нідерландець пропустить до 8 тижнів.

В поточному сезоні 24-річний захисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

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