Бущан — найкращий гравець Динамо у жовтні

Джерело - fcdynamo.com.
Голкіпер Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками жовтня.
Про це повідомляє пресслужба киян.
За підсумками голосування серед вболівальників Бущан набрав 44% голосів.
У боротьбі за нагороду 29-річний українець випередив півзахисника Володимира Бражка (40%) та хавбека Віталія Буяльського (16%).
Минулого місяця Бущан провів чотири матчі, в яких пропустив сім м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться 18-річним румунським вінгером.