Бущан — найкращий гравець Динамо у жовтні

Уболівальники обрали найкращого гравця місяця

Голкіпер Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками жовтня.

Про це повідомляє пресслужба киян.

За підсумками голосування серед вболівальників Бущан набрав 44% голосів.

У боротьбі за нагороду 29-річний українець випередив півзахисника Володимира Бражка (40%) та хавбека Віталія Буяльського (16%).

Минулого місяця Бущан провів чотири матчі, в яких пропустив сім м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться 18-річним румунським вінгером.