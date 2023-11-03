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Бущан — найкращий гравець Динамо у жовтні

Уболівальники обрали найкращого гравця місяця
Сьогодні 11:12 175 0
Бущан — найкращий гравець Динамо у жовтні
#Георгій Бущан, #Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Голкіпер Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками жовтня.

Про це повідомляє пресслужба киян.

За підсумками голосування серед вболівальників Бущан набрав 44% голосів.

У боротьбі за нагороду 29-річний українець випередив півзахисника Володимира Бражка (40%) та хавбека Віталія Буяльського (16%).

Минулого місяця Бущан провів чотири матчі, в яких пропустив сім м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться 18-річним румунським вінгером.

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