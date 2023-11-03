Головне
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ
Сьогодні 11:00 1157
Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі
Вчора 23:35 596
Воронін - у п'ятірці найгірших трансферів Ліверпуля в історії
Вчора 23:18 555
Валенсія з Яремчуком пройшла Логроньєс у Кубку Іспанії
Вчора 23:00 539
Український боєць UFC Потєря проведе бій на початку грудня
Вчора 20:41 441
Ворскла розгромила Оболонь і вийшла до півфіналу Кубка України
Вчора 18:55 582
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України
Вчора 18:37 801
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Вчора 18:14 2979
Стали відомі суперники ХІТа в елітному раунді Ліги чемпіонів
Вчора 15:55 487
Усик назвав наступного суперника Ломаченка
Вчора 15:28 1125
Прямі трансляції

Монпельє розірвав контракт із Сако після бійки із тренером

Ексзахисник Ліверпуля став вільним агентом
Сьогодні 09:56 202 0
Монпельє розірвав контракт із Сако після бійки із тренером
#Монпельє, #Сако

Джерело - Чемпіон.

Монпельє розірвав контракт з захисником Мамаду Сако за згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше повідомлялось, що він побився з головним тренером Мішелем Тер-Закаряном.

"Протягом десяти днів навколо клубу точився ажіотаж у ЗМІ навколо "сутички" між Мішелем Тер-Закаряном і Мамаду Сако. Всупереч тому, що було сказано та передано, проти Мамаду Сако не було застосовано жодної санкції.

Після 10 днів роздумів сторони домовились припинити договірні відносини між ними. Клуб хотів би подякувати Мамаду Сако за його зусилля під час перебування в Монпельє та бажає йому, а також його родині всього найкращого в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

За даними L’Équipe, На занятті команди проводили двосторонню гру. В одному з епізодів Тер-Закарян не зафіксував фол проти Сако, який був дуже невдоволеним таким рішенням. Сторони обмінялися репліками, але Мохамед після почутого на свою адресу накинувся на тренера, схопив його за комір та звалив на землю. Футболісти команди розборонили їх.

33-річний француз грав за Монпельє з літа 2021 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України 801
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 1157
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 2979
Усик назвав наступного суперника Ломаченка Усик назвав наступного суперника Ломаченка 1125
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 1714
Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі 1205
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51037 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16137 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21458
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62809
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54147
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 39233 4