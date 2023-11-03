Монпельє розірвав контракт із Сако після бійки із тренером

Ексзахисник Ліверпуля став вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Монпельє розірвав контракт з захисником Мамаду Сако за згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше повідомлялось, що він побився з головним тренером Мішелем Тер-Закаряном.

"Протягом десяти днів навколо клубу точився ажіотаж у ЗМІ навколо "сутички" між Мішелем Тер-Закаряном і Мамаду Сако. Всупереч тому, що було сказано та передано, проти Мамаду Сако не було застосовано жодної санкції. Після 10 днів роздумів сторони домовились припинити договірні відносини між ними. Клуб хотів би подякувати Мамаду Сако за його зусилля під час перебування в Монпельє та бажає йому, а також його родині всього найкращого в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

За даними L’Équipe, На занятті команди проводили двосторонню гру. В одному з епізодів Тер-Закарян не зафіксував фол проти Сако, який був дуже невдоволеним таким рішенням. Сторони обмінялися репліками, але Мохамед після почутого на свою адресу накинувся на тренера, схопив його за комір та звалив на землю. Футболісти команди розборонили їх.

33-річний француз грав за Монпельє з літа 2021 року.