Батька Діаса викрала терористична організація ELN

Джерело - Чемпіон.
Батька нападника Ліверпуля Луїса Діаса викрала незаконна повстанська група ELN.
Про це повідомляє журналіст Піпе С'єра.
Інцидент трапився у суботу, 28 жовтня. Мати футболіста також була викрадена, але наступного дня її звільнили. Пошуки батька тривають.
Уряди США, Канади, Колумбії та ЄС класифікують ELN як терористичну організацію.
🚨 El Gobierno de Colombia confirma que el ELN, grupo armado al margen de la ley, tiene secuestrado al papá de Luis Díaz ❌🇨🇴 pic.twitter.com/V0IlR62NRR— Pipe Sierra (@PSierraR) November 2, 2023
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