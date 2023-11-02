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Батька Діаса викрала терористична організація ELN

Уряди США, Канади, Колумбії та ЄС класифікують ELN як терористичну організацію
Сьогодні 21:52 216 0
Батька Діаса викрала терористична організація ELN
#Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Батька нападника Ліверпуля Луїса Діаса викрала незаконна повстанська група ELN.

Про це повідомляє журналіст Піпе С'єра.

Інцидент трапився у суботу, 28 жовтня. Мати футболіста також була викрадена, але наступного дня її звільнили. Пошуки батька тривають.

Уряди США, Канади, Колумбії та ЄС класифікують ELN як терористичну організацію.

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