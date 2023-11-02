Енріке: Впевнений, Мбаппе виграє багато Золотих м'ячів

Французький нападник Кіліан Мбаппе має стати багаторазовим володарем Золотого м’яча.
Про це розповів головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.
"Очевидно, що для здобуття Золотого м’яча, окрім індивідуальних досягнень, які у Кіліана на найвищому рівні, потрібно вигравати трофеї на клубному та міжнародному рівні.
Ми в ПСЖ будемо намагатися виграти якомога більше, але очевидно, що гравець рівня Кіліана має досягати успіхів і в складі національної збірної. Я не сумніваюся в ньому. Впевнений, що Мбаппе виграє багато Золотих м’ячів", – сказав Енріке.
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