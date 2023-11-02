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Енріке: Впевнений, Мбаппе виграє багато Золотих м'ячів

Сьогодні 18:51 197 0
Енріке: Впевнений, Мбаппе виграє багато Золотих м'ячів
Фото: Getty Images

Французький нападник Кіліан Мбаппе має стати багаторазовим володарем Золотого м’яча.

Про це розповів головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.

"Очевидно, що для здобуття Золотого м’яча, окрім індивідуальних досягнень, які у Кіліана на найвищому рівні, потрібно вигравати трофеї на клубному та міжнародному рівні.

Ми в ПСЖ будемо намагатися виграти якомога більше, але очевидно, що гравець рівня Кіліана має досягати успіхів і в складі національної збірної. Я не сумніваюся в ньому. Впевнений, що Мбаппе виграє багато Золотих м’ячів", – сказав Енріке.

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