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Суарес перейде в Інтер Маямі

Нападник буде виступати в одній команді з Ліонелем Мессі
Сьогодні 13:25 235 0
Суарес перейде в Інтер Маямі
Фото - Getty Images
#Інтер Маямі, #Луїс Суарес

Джерело - tribuna.com.

Нападник Греміу Луїс Суарес, який в січні стане вільним агентом, має приєднатися до Інтер Маямі.

Про це повідомляє El Pais.

Футболіст вирішив не продовжувати контракт з бразильським клубом та вже обмінявся електронними листами з керівництвом команди зі США.

Очікується, що перехід Суареса в Інтер Маямі відбудеться на початку 2024-го. Луїсу буде запропонований контракт за схемою "1+1".

Суарес планує здійснити поїздку в США в грудні, щоб завершити узгодження деталей угоди.

Нагадаємо, Луїс Суарес перейшов до Греміо взимку 2023 року вільним агентом. З того моменту він провів за бразильський клуб 31 матч, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.

Раніше Інтер Маямі Кривцова зіграв внічию із Шарлотт.

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