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Боруссія Дортмунд переграла Гоффенгайм, Баварія поступилась Зандхаузену: результати матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Результати матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини
Сьогодні 08:22 270 0
Боруссія Дортмунд переграла Гоффенгайм, Баварія поступилась Зандхаузену: результати матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини 
1/16 фіналу, 01 листопада

Гольштайн Кіль – Магдебург 3:3 (0:2, 2:0, 1:1) - 3:4 у серії пенальті

Голи: 0:1 - 3 Бокхорн, 0:2 - 11 Кремпіцкі, 1:2 - 60 Хебер (автогол), 2:2 - 68 Піччіні, 2:3 - 93 Амаєчі, 3:3 - 120+2 Піхлер

Фрайбург – Падерборн 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 - 4 Білбія, 0:2 - 33 Муслія, 0:3 - 56 Білбія, 1:3 - 69 Еґґештайн

Боруссія Дортмунд – Гоффенгайм 1:0 (1:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 43 Ройс

Герта – Майнц 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Резе (пенальті), 2:0 - 50 Табакович, 3:0 - 61 Табакович (пен)

Саарбрюкен - Баварія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Мюллер, 1:1 - 45+1 Зонтгаймер, 2:1 - 90+6 Гаус

Зандхаузен – Баєр 2:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Паласіос (пен), 1:1 - 50 Еліх, 1:2 - 54 Та, 2:2 - 56 Бен-Балла, 2:3 - 85 Гложек, 2:4 - 88 Адлі, 2:5 - 90+2 Адлі

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