Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком, Евертон з Миколенком розгромив Бернлі: результати матчів Кубка ліги

Результати матчів 1/8 фіналу Кубка ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1-го листопада, відбулося 5 матчів у межах 1/8 фіналу Кубка ліги.

Кубок англійської ліги

1/8 фіналу, 1 листопада

Вест Гем - Арсенал 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 автогол Вайт, 2:0 - 50 Кудус, 3:0 - 60 Боуен, 3:1 - 90+6 Едегор

Олександрі Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 57 хвилин.

Борнмут - Ліверпуль 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Гакпо, 1:1 - 64 Клюйверт, 1:2 - 70 Нуньєнс

Ілля Забарний відіграв увесь матч у складі господарів.

Евертон - Бернлі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Тарковські, 2:0 - 53 Онана, 3:0 - 90+2 Янг

Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин.

Іпсвіч - Фулгем 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Вілсон, 0:2 - 50 Муніз, 0:3 - 77 Кейрні, 1:3 - 78 Багготт

Челсі - Блебекрн 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Бадьяшиль, 2:0 - 59 Стерлінг

Сьогодні відбудеться ще один матч у Кубку англійської ліги:

22:15 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

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