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Григорчук: Чорноморець зміг зіграти у свій футбол

Тренер Чорноморця прокоментував перемогу над Зорею
Вчора 22:19 206 0
Григорчук: Чорноморець зміг зіграти у свій футбол
#Кубок України, #Чорноморець, #Роман Григорчук, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець зміг зіграти у свій футбол у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Зорі (4:1).

Про це розповів головний тренер одеситів Роман Григорчук.

"Дещо нам вдається, трохи ми свою гру покращили, сьогодні в нас був цілий ряд ідеальних моментів. Я радий, адже це те, над чим ми працюємо, що ми хочемо бачити.

  Чорноморець - Зоря 4:1: огляд матчу Кубка України

Сьогодні в грі проти, на мій погляд, дуже сильного суперника з дуже сильними футболістами ми змогли грати у свій футбол, контролювати гру, включати швидкості в момент переходу з оборони в атаку", - сказав Григорчук.

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