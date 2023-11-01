Григорчук: Чорноморець зміг зіграти у свій футбол

Тренер Чорноморця прокоментував перемогу над Зорею

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець зміг зіграти у свій футбол у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Зорі (4:1).

Про це розповів головний тренер одеситів Роман Григорчук.

"Дещо нам вдається, трохи ми свою гру покращили, сьогодні в нас був цілий ряд ідеальних моментів. Я радий, адже це те, над чим ми працюємо, що ми хочемо бачити.

Чорноморець - Зоря 4:1: огляд матчу Кубка України

Сьогодні в грі проти, на мій погляд, дуже сильного суперника з дуже сильними футболістами ми змогли грати у свій футбол, контролювати гру, включати швидкості в момент переходу з оборони в атаку", - сказав Григорчук.

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