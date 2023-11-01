Чарльтон помер через травму, отриману в результаті падіння

Джерело - Tribuna.com.
Стала відома причина смерті колишнього футболіста Манчестер Юнайтед та збірної Англії сера Боббі Чарльтона.
Про це повідомляє BBC.
Чарльтон жив у будинку для людей похилого віку у Натсфорді, де доглядають за людьми з деменцією. Сер Боббі втратив рівновагу, коли встав зі стільця, впав і вдарився об підвіконня та, можливо, батарею.
Співробітники закладу провели повну перевірку тіла в той час і не помітили жодних видимих ушкоджень, і зафіксували, що рухливість Чарльтона, як їм здавалося, не змінилась.
Але пізніше вони помітили набряк на його спині та викликали парамедиків. Його доставили у місцеву лікарню, а пізніше у лікарню Маклсфілда.
Рентген грудної клітки та комп’ютерна томографія показали, що він зламав ребра та, ймовірно, у нього розвинулась пневмонія.
Тоді лікарі вирішили, що серу Боббі слід надати паліативну допомогу, і він помер через 5 днів.
У ході розслідування було встановлено, що він мав велику історію хвороби, а також заразився коронавірусом у вересні. Причиною смерті назвали травму легенів, падіння та деменцію.
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