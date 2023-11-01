Чарльтон помер через травму, отриману в результаті падіння

Стала відома причина смерті колишнього футболіста Манчестер Юнайтед та збірної Англії сера Боббі Чарльтона.

Про це повідомляє BBC.

Чарльтон жив у будинку для людей похилого віку у Натсфорді, де доглядають за людьми з деменцією. Сер Боббі втратив рівновагу, коли встав зі стільця, впав і вдарився об підвіконня та, можливо, батарею.

Співробітники закладу провели повну перевірку тіла в той час і не помітили жодних видимих ​​ушкоджень, і зафіксували, що рухливість Чарльтона, як їм здавалося, не змінилась.

Але пізніше вони помітили набряк на його спині та викликали парамедиків. Його доставили у місцеву лікарню, а пізніше у лікарню Маклсфілда.

Рентген грудної клітки та комп’ютерна томографія показали, що він зламав ребра та, ймовірно, у нього розвинулась пневмонія.

Тоді лікарі вирішили, що серу Боббі слід надати паліативну допомогу, і він помер через 5 днів.

У ході розслідування було встановлено, що він мав велику історію хвороби, а також заразився коронавірусом у вересні. Причиною смерті назвали травму легенів, падіння та деменцію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!