Головне
Збірна України з труднощами перемогла Грецію у жіночій Лізі націй
Вчора 19:09 1003
Асист Маліновського приніс Дженоа перемогу над Реджаною в Кубку Італії
Сьогодні 18:39 89
Чорноморець розгромив Зорю і вийшов у півфінал Кубка України
Сьогодні 16:58 435
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:51 5013
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
Сьогодні 14:21 940
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 13:24 395
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:50 1221
Лунін може перейти у Челсі
Сьогодні 10:30 450
Бій Усика з Ф'юрі перенесли
Сьогодні 08:08 1933
Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ
Вчора 21:26 394
Прямі трансляції

Шахтар з Тоттенгемом зібрав 22 млн гривень під час благодійної гри

Шахтар та Тоттенгем домовилися реалізувати проєкт для допомоги українським біженцям
Сьогодні 18:00 205 0
Шахтар з Тоттенгемом зібрав 22 млн гривень під час благодійної гри

Товариський матч Тоттенгем - Шахтар приніс дохід у 22 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів підтримки та допомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни з росією.

Також Шахтар та Тоттенгем домовилися реалізувати спільний проєкт для допомоги українським біженцям, які зараз перебувають в Англії.

Матч відбувся на домашній арені "шпор" у Лондоні 6 серпня 2023 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів 2916
Бій Усика з Ф'юрі перенесли Бій Усика з Ф'юрі перенесли 1933
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 24129
Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги 1142
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 1221
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 5013
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18651 3
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2358 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57348 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329168 9
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20507 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13113