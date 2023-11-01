Шахтар з Тоттенгемом зібрав 22 млн гривень під час благодійної гри

Шахтар та Тоттенгем домовилися реалізувати проєкт для допомоги українським біженцям

Товариський матч Тоттенгем - Шахтар приніс дохід у 22 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів підтримки та допомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни з росією.

Також Шахтар та Тоттенгем домовилися реалізувати спільний проєкт для допомоги українським біженцям, які зараз перебувають в Англії.

Матч відбувся на домашній арені "шпор" у Лондоні 6 серпня 2023 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!