Головне
Збірна України з труднощами перемогла Грецію у жіночій Лізі націй
Вчора 19:09 1003
Асист Маліновського приніс Дженоа перемогу над Реджаною в Кубку Італії
Сьогодні 18:39 86
Чорноморець розгромив Зорю і вийшов у півфінал Кубка України
Сьогодні 16:58 434
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:51 5013
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
Сьогодні 14:21 940
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 13:24 394
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:50 1221
Лунін може перейти у Челсі
Сьогодні 10:30 450
Бій Усика з Ф'юрі перенесли
Сьогодні 08:08 1933
Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ
Вчора 21:26 394
Прямі трансляції

Піхальонок: Звикли грати без Довбика

Півзахисник Дніпра-1 розповів про гру команди без Довбика
Сьогодні 16:51 211 0
Піхальонок: Звикли грати без Довбика
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик, #Олександр Піхальонок

Джерело - ua-football.com.

Дніпро-1 адаптувався до гри без Артема Довбика, який перейшов у Жирону.

Про це розповів півзахисник команди Олександр Піхальонок.

"Спочатку і справді, десь Артема не вистачало. Однак ми вже звикли грати без нього і досягати результату, тому зараз все добре. Потрібно рухатися далі.

  Актуально: Піхальонок - найкращий гравець 11 туру УПЛ

Філіппов – досвідчений футболіст, який допомагає нам здобувати очки. Він вже відзначався корисними діями, забивав і віддавав передачі у ключових іграх. Це дуже хороший гравець", - сказав Піхальонок.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 1221
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів 2914
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 5013
Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги 1142
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 24129
Бій Усика з Ф'юрі перенесли Бій Усика з Ф'юрі перенесли 1933
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30393
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216254 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24389
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 53979
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49910
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81612