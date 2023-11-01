Півзахисник Дніпра-1 розповів про гру команди без Довбика

Дніпро-1 адаптувався до гри без Артема Довбика, який перейшов у Жирону.

Про це розповів півзахисник команди Олександр Піхальонок.

"Спочатку і справді, десь Артема не вистачало. Однак ми вже звикли грати без нього і досягати результату, тому зараз все добре. Потрібно рухатися далі.

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Філіппов – досвідчений футболіст, який допомагає нам здобувати очки. Він вже відзначався корисними діями, забивав і віддавав передачі у ключових іграх. Це дуже хороший гравець", - сказав Піхальонок.

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