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Чорноморець - Зоря: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
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Чорноморець - Зоря: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/4 фіналу Кубка України Чорноморець прийме Зорю.

Стартові склади команд:

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн, Кузик, Васильєв — Штогрін, Ієде, Бадібанга.

Запасні: О. Шевченко, Білик, Хадіда, Бойчук, Гучек, Вакула, Авагімян, Дада, Ухань, Данилюк.

Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Жан Клод, Яцик — Антюх, Мічін, Алефіренко — Герреро.

Запасні: Сапутін, Боль, Чурко, Мишньов, Кирюханцев, Нагнойний, Горбач, Венделл, Бугай.

Матч розпочнеться о 15:00.

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