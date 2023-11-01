Чорноморець - Зоря: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/4 фіналу Кубка України Чорноморець прийме Зорю.
Стартові склади команд:
Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн, Кузик, Васильєв — Штогрін, Ієде, Бадібанга.
Запасні: О. Шевченко, Білик, Хадіда, Бойчук, Гучек, Вакула, Авагімян, Дада, Ухань, Данилюк.
Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Жан Клод, Яцик — Антюх, Мічін, Алефіренко — Герреро.
Запасні: Сапутін, Боль, Чурко, Мишньов, Кирюханцев, Нагнойний, Горбач, Венделл, Бугай.
Матч розпочнеться о 15:00.