Вольфсбург здолав Лейпциг: результати матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.
31 жовтня в 1/16 фіналу Кубка Німеччини відбулися вісім матчів.
Вольфсбург - Лейпциг 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 14 Черни
ФК 08 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Айзеле, 1:1 - 52 Хргота, 2:1 - 83 Гаррес
Штутгарт - Уніон 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45 Ундав
Санкт-Паулі - Шальке 2:1 (0:1, 1:0, 1:0, 0:0)
Голи: 0:1 - 16 Каміньскі, 1:1 - 57 Хартель (пен), 2:1 - 102 Еггештайн
Боруссія М - Гайденгайм 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Сібачо, 2:0 - 9 Сібачо, 3:0 - 44 Гак, 3:1 - 79 Бек
Кайзерслаутерн - Кельн 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Тачі, 2:0 - 47 Редондо, 3:0 - 65 Ріттер, 3:1 - 71 Тільманн, 3:2 - 81 Ут
Армінія - Гамбург 1:1 (пен 3:4) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 11 Шіпноскі, 1:1 - 77 Джатта
Унтерхахінг - Дюссельдорф 3:6 (1:0, 2:3, 0:0, 0:3)
Голи: 1:0 - 34 Гобш, 2:0 - 5 Гобш, 2:1 - 65 Клаус, 2:2 - 66 Йоганнессон, 3:2 - 71 Скарлатідіс, 3:3 - 79 Йоганнессон, 3:4 - 107 Йоганнессон, 3:5 - 115, 3:6 - 117 Ястшембський