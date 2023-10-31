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Стартував продаж квитків на матч Україна - Італія

Сьогодні 20:25 299 0
Стартував продаж квитків на матч Україна - Італія

Джерело - УАФ.

Розпочався продаж квитків на матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Перший етап:

31 жовтня на сайті MTicket розпочався продаж квитків лише для українських уболівальників виключно за криптовалюту.

Другий етап:

2 листопада о 0.:00 на сайті MTicket буде додано інші способи оплати, а продаж квитків на гру виключно для українських уболівальників триватиме до 7 листопада включно.

Третій етап:

З 8 листопада й до дня матчу квитки будуть у продажу для всіх уболівальників (включно з українцями) на платформі BayArena.

Також можна буде придбати квитки у VIP-зону. Вартість квитка у VIP-зону складатиме 290 євро + податки. Квитки у VIP-зону надаватимуть доступ до ресторану з їжею та напоями.

Усі вболівальники повинні пройти через системну верифікацію вболівальника при реєстрації та купівлі квитків. Верифікація відбувається шляхом перевірки IP-адреси, номеру мобільного телефона та банківської карти. Пріоритет під час продажу квитків надається українським уболівальникам з українською IP-адресою, українським номером телефона та банківською картою, яка зареєстрована за українською адресою.

Матч відбудеться в німецькому Леверкузені на БайАрені. Початок гри о 20.45 за місцевим часом (21.45 за київським часом).

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