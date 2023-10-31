Збірна України з труднощами перемогла Грецію у жіночій Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 жовтня, матчем із Грецією жіноча збірна України продовжила боротьбу в груповому раунді першого в історії розіграшу Ліги націй.

Українки святкували перемогу з рахунком 1:0. На 32-ій хвилині зустрічі Петрик зі штрафного поцілила у стійку, а Апанащенко добила м’яч у ворота.

Нагадаємо, що у попередньому турі збірна України поступилася Греції - 1:2.

Свій наступний матч у Лізі націй жіноча збірна України проведе проти Польщі 1 грудня на стадіоні Сталь у місті Стальова Воля.

Жіноча Ліга націй-2023/2024

Група В3

4 тур, 31 жовтня

Україна - Греція 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 32 Апанащенко

Україна: Келюшик, Подольська, Корсун, Шматко, Петрик, Апанащенко (к), Семків, Гірин (Панцулая, 79), Кравчук, Овдійчук (Андрухів, 51), Глущенко (Калініна, 88).

Греція: Насі, Патерна (Георгіу, 63), Палама, Сідіра, Мітку, Какамбукі (к), Марку, Саррі, Конгулі (Пападопулу, 88), Спірідоніду (Георганці, 63), Яннака (Морайту, 56).