Родріго продовжить контракт з Реалом

Клаусула - 1 мільярд євро

Вінгер Реала Родріго Гоес продовжить контракт з мадридським Реалом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована до червня 2028 року. У клубі розраховують на гравця на довгостроковій основі. Угода буде також передбачати суму відступних у 1 мільярд євро за її розірвання.

22-річний бразилець у поточному сезоні провів 14 матчів за Реал. В його активі 2 голи та 1 асист.

Сьогодні Реал оголосив про продовження контракту з вінгером Вінісіусом Жуніором. У новій угоді бразильця також є клаусула в 1 мільярд євро.

Мадридці вважають це анти-арабським планом, щоб вберегти своїх ключових гравців від інтересу з боку клубів Саудівської Аравії та трансферів.