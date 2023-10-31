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Гранада та Реал стануть для Яремчука перевіркою - журналіст

Роман Яремчук
Сьогодні 13:20 196 0
Гранада та Реал стануть для Яремчука перевіркою - журналіст
Фото - gettyimages
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - sport.ua.

Травма нападника Уго Дуро може стати шансом проявити себе для українського форварда Валенсії Романа Яремчука.

Про це розповів відомий іспанський журналіст Вісенте Фустер.

"Час Яремчука у Валенсії настав. Гравець збірної України буде відповідальним за голи команди Барахи після того, як стало відомо про ступінь травми Уго Дуро, який пошкодив ключицю і повернеться лише після міжнародної паузи листопаду. Логроньєс у Кубку Іспанії, Гранада та Реал стануть для Яремчука перевіркою і дадуть змогу здобути довіру тренерського штабу. Яремчук прибув в останній день трансферного вікна і результативний старт Уго Дуро змусив його сидіти на лаві запасних, чекаючи свого моменту.

Проте Роман не надав достатніх аргументів, коли Бараха надав йому можливість вийти у старті у матчах із "Бетісом" та Мальоркою. Тепер Бараха змушений звернутисz до Яремчука, щоб той очолив атаку. Українець не зміг забити у своїх перших матчах за Валенсію, а його гол у ворота Кадіса не зарахували через офсайд", – відзначив Фустер.

Раніше повідомлялося, що Уго Дуро може пропустити три місяці.

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