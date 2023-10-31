Головне
Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча
Вчора 23:31 1029
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:51 300
Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2023 року
Вчора 23:12 537
Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року
Вчора 22:37 586
Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року
Вчора 22:03 508
Шахтар розгромив Вікторію на шляху до півфіналу Кубка України
Вчора 16:58 971
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
Вчора 16:47 12518 2
Миколенко увійшов у збірну 10-го туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 16:12 794
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря
Вчора 15:21 24102
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи
Вчора 15:16 9676 1
Прямі трансляції

Ювентус покращить зарплату Фаджолі за новим контрактом

Гравець продовжить угоду з Ювентусом
Сьогодні 11:43 219 0
Ювентус покращить зарплату Фаджолі за новим контрактом
#Ювентус, #Ніколо Фаджолі

Джерело - Чемпіон.

Напередодні центрального півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі було відсторонено від футболу строком на сім місяців через участь у нелегальних ставках на футбольні матчі з використанням забороненого в країні сайту.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Керівництво "старої сеньйори" планує продовжити з 22-річним італійцем поточний контракт, який спливає влітку 2026 року.

На додаток, Ювентус хоче підтримати Фаджолі в цій ситуації, збільшивши його заробітну плату в разі підписання нового контракту. Особисто сам гравець також хоче залишитися в Турині та не проти укласти угоду на більш тривалий термін.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вікторія - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України Вікторія - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України 1459
Історія дня. За "Гуркіт у джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі Історія дня. За "Гуркіт у джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі 5579
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24102
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 12518 2
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи 9676 1
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР 3430
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55383
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25168 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 138768
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20495 7
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21409
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 29356