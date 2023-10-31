Ювентус покращить зарплату Фаджолі за новим контрактом

Гравець продовжить угоду з Ювентусом

Джерело - Чемпіон.

Напередодні центрального півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі було відсторонено від футболу строком на сім місяців через участь у нелегальних ставках на футбольні матчі з використанням забороненого в країні сайту.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Керівництво "старої сеньйори" планує продовжити з 22-річним італійцем поточний контракт, який спливає влітку 2026 року.

На додаток, Ювентус хоче підтримати Фаджолі в цій ситуації, збільшивши його заробітну плату в разі підписання нового контракту. Особисто сам гравець також хоче залишитися в Турині та не проти укласти угоду на більш тривалий термін.

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