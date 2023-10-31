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Мілан звільнить Піолі у разі невиходу з групи Ліги чемпіонів

"Россонері" стартували в груповому етапі ЛЧ з двох нічиїх та однієї поразки.
Сьогодні 12:11 194 0
Мілан звільнить Піолі у разі невиходу з групи Ліги чемпіонів
#Мілан, #Піолі

Джерело - football.ua.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі може втратити свій пост.

Про це повідомляє La Repubblica.

У випадку, якщо "россонері" не вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тоді Піолі буде звільнено з його посади, незважаючи на те, що команда потрапила до "групи смерті" з ПСЖ, Боруссією Дортмунд та Ньюкаслом.

Наразі Мілан йде четвертим у таблиці групи F, набравши два очки у трьох поєдинках. У Серії А "россонері" посідають третю сходинку після десяти турів, відстаючи від Інтера та Ювентуса.

Раніше повідомлялося, що Мілан хоче продовжити контракт з Жіру.

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