Мілан звільнить Піолі у разі невиходу з групи Ліги чемпіонів

Джерело - football.ua.
Головний тренер Мілана Стефано Піолі може втратити свій пост.
Про це повідомляє La Repubblica.
У випадку, якщо "россонері" не вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тоді Піолі буде звільнено з його посади, незважаючи на те, що команда потрапила до "групи смерті" з ПСЖ, Боруссією Дортмунд та Ньюкаслом.
Наразі Мілан йде четвертим у таблиці групи F, набравши два очки у трьох поєдинках. У Серії А "россонері" посідають третю сходинку після десяти турів, відстаючи від Інтера та Ювентуса.
Раніше повідомлялося, що Мілан хоче продовжити контракт з Жіру.