Мессі: Я не міг уявити, що у мене буде така кар'єра

Джерело - bbc.com.
Нападник збірної Аргентини та Інтера Маямі Ліонель Мессі здійснив свою мірю коли, виграв чемпіонат світу.
Про це розповів сам нападник.
"Приємно знову опинитися тут і насолодитися цим моментом. Приємно мати змогу виграти чемпіонат світу та здійснити мрію.
Я не міг уявити, що в мене буде така кар'єра і все те, чого я досяг, що мені пощастить бути частиною кращої команди в історії, виграти Кубок Америки та чемпіонат світу – після всіх цих важких моментів у збірній", – сказав Мессі.
До перемоги на ЧС-2022 Мессі тричі програвав зі збірною у фіналі Кубка Америки при одній перемозі. Також Аргентина поступилася Німеччині (0:1) у фіналі ЧС-2014.
Раніше Бонматі вигралажіночий Золотий м'яч 2023 року.
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