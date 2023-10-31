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Мессі: Я не міг уявити, що у мене буде така кар'єра

Ліонель Мессі прокоментував завоювання 8-го Золотого м'яча у кар'єрі.
Сьогодні 08:26 334 0
Мессі: Я не міг уявити, що у мене буде така кар'єра
Фото - Getty Images
#Ліонель Мессі

Джерело - bbc.com.

Нападник збірної Аргентини та Інтера Маямі Ліонель Мессі здійснив свою мірю коли, виграв чемпіонат світу.

Про це розповів сам нападник.

"Приємно знову опинитися тут і насолодитися цим моментом. Приємно мати змогу виграти чемпіонат світу та здійснити мрію.

Я не міг уявити, що в мене буде така кар'єра і все те, чого я досяг, що мені пощастить бути частиною кращої команди в історії, виграти Кубок Америки та чемпіонат світу – після всіх цих важких моментів у збірній", – сказав Мессі.

До перемоги на ЧС-2022 Мессі тричі програвав зі збірною у фіналі Кубка Америки при одній перемозі. Також Аргентина поступилася Німеччині (0:1) у фіналі ЧС-2014.

Раніше Бонматі вигралажіночий Золотий м'яч 2023 року.

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