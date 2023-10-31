Мессі: Я не міг уявити, що у мене буде така кар'єра

Нападник збірної Аргентини та Інтера Маямі Ліонель Мессі здійснив свою мірю коли, виграв чемпіонат світу.

Про це розповів сам нападник.

"Приємно знову опинитися тут і насолодитися цим моментом. Приємно мати змогу виграти чемпіонат світу та здійснити мрію.

Я не міг уявити, що в мене буде така кар'єра і все те, чого я досяг, що мені пощастить бути частиною кращої команди в історії, виграти Кубок Америки та чемпіонат світу – після всіх цих важких моментів у збірній", – сказав Мессі.