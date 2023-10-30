ФІФА відсторонила Рубіалеса від футболу на 3 роки

Джерело - ФІФА.
Дисциплінарний комітет ФІФА відсторонив колишнього президента Іспанської футбольної асоціації Луїса Рубіалеса від будь-якої футбольної діяльності на національному та міжнародному рівнях на три роки.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Відзначається, що він порушив ст. 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА - "Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри".
Після переможного для Іспанії фіналу жіночого чемпіонату світу Рубіалес поцілував футболістку іспанської збірної Дженніфер Ермосо.
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