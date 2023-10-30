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ФІФА відсторонила Рубіалеса від футболу на 3 роки

Відзначається, що він порушив ст. 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА
Вчора 21:17 268 0
ФІФА відсторонила Рубіалеса від футболу на 3 роки
#ФІФА, #Луїс Рубіалес

Джерело - ФІФА.

Дисциплінарний комітет ФІФА відсторонив колишнього президента Іспанської футбольної асоціації Луїса Рубіалеса від будь-якої футбольної діяльності на національному та міжнародному рівнях на три роки.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відзначається, що він порушив ст. 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА - "Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри".

Після переможного для Іспанії фіналу жіночого чемпіонату світу Рубіалес поцілував футболістку іспанської збірної Дженніфер Ермосо.

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