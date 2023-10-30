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Шевчук відмовився від пропозиції очолити Верес

Вчора 20:01 325 0
Шевчук відмовився від пропозиції очолити Верес
#Верес, #В'ячеслав Шевчук

Джерело - Чемпіон.

В'ячеслав Шевчук відмовився від посади головного тренера Вереса.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Чи правда, що Шевчук відмовився від посади головного тренера? Тут делікатне питання, тому що я чув від кількох людей, що Шевчуку пропонували очолити Верес, але він відмовився від посади головного тренера. А з іншого боку - я розмовляв днями з Іваном Надєїним. Він говорить, що це неправда. Він навіть у публічній площині про це сказав, тому тут висновки робіть самі", - сказав Вацко.

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