Шевчук відмовився від пропозиції очолити Верес

В'ячеслав Шевчук відмовився від посади головного тренера Вереса.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Чи правда, що Шевчук відмовився від посади головного тренера? Тут делікатне питання, тому що я чув від кількох людей, що Шевчуку пропонували очолити Верес, але він відмовився від посади головного тренера. А з іншого боку - я розмовляв днями з Іваном Надєїним. Він говорить, що це неправда. Він навіть у публічній площині про це сказав, тому тут висновки робіть самі", - сказав Вацко.