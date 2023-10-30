Пушич про матч Шахтар - Динамо: Це буде велика гра

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич не відчуває чогось специфічного напередодні матчу з Динамо в УПЛ.

Про це він розповів порталу Tribuna.com.

"У мене є повага до кожного з тренерів. Я вважаю, що це буде велика гра, але не можу сказати, що відчуваю щось специфічне. Кожен опонент вимагає детального вивчення. Я дивився багато матчів та вивчаю, але нічого вам розповісти не можу", - сказав Пушич.