Пушич про матч Шахтар - Динамо: Це буде велика гра

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич не відчуває чогось специфічного напередодні матчу з Динамо в УПЛ.
Про це він розповів порталу Tribuna.com.
"У мене є повага до кожного з тренерів. Я вважаю, що це буде велика гра, але не можу сказати, що відчуваю щось специфічне. Кожен опонент вимагає детального вивчення. Я дивився багато матчів та вивчаю, але нічого вам розповісти не можу", - сказав Пушич.
Напередодні Шахтар розгромив Вікторію на шляху до півфіналу Кубка України.
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