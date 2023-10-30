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Пушич про матч Шахтар - Динамо: Це буде велика гра

Маріно Пушич прокоментував майбутній матч з Динамо
Сьогодні 19:36 298 0
Пушич про матч Шахтар - Динамо: Це буде велика гра
#Динамо Київ, #Шахтар, #Маріно Пушич

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич не відчуває чогось специфічного напередодні матчу з Динамо в УПЛ.

Про це він розповів порталу Tribuna.com.

"У мене є повага до кожного з тренерів. Я вважаю, що це буде велика гра, але не можу сказати, що відчуваю щось специфічне. Кожен опонент вимагає детального вивчення. Я дивився багато матчів та вивчаю, але нічого вам розповісти не можу", - сказав Пушич.

Напередодні Шахтар розгромив Вікторію на шляху до півфіналу Кубка України.

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