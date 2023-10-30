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Вацко: У Шахтарі поки що позитивне сприйняття нового тренера Пушича

Журналіст розповів, як прийняли нового головного тренера Шахтаря
Сьогодні 17:37 234 0
Вацко: У Шахтарі поки що позитивне сприйняття нового тренера Пушича
#Шахтар, #Маріно Пушич

Джерело - Чемпіон.

У Шахтарі позитивно прийняли нового головного тренера Маріно Пушича.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"З того, що я дізнався з команди на умовах анонімності, поки що позитивне сприйняття нового головного тренера. У тактичних вимогах Пушича багато того, з чим команда знайома ще з часів роботи з Де Дзербі. Можливо, не уся команда, але переважна більшість. Схожі вимоги взаємодії з переміщенням з та без м'яча, вихід з оборони. Пушич на тактичному занятті перед матчем з Барселоною (1:2) на відео показав ці моменти й усі це швидко та легко сприйняли, адже це щось, що вони (гравці) вже знають, робили та вміють.

  Шахтар розгромив Вікторію на шляху до півфіналу Кубка України

Пушич зараз інтегрований у тренувальний процес. Він особисто проводить тренування, теоретичні заняття, багато пояснює, акцентує увагу на дрібницях. Все це у нього на позитиві. Навіть зауваження він робить у позитивній формі без піханини у стилі Віталія Кварцяного", - сказав Вацко.

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