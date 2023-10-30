Вацко: У Шахтарі поки що позитивне сприйняття нового тренера Пушича

У Шахтарі позитивно прийняли нового головного тренера Маріно Пушича.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"З того, що я дізнався з команди на умовах анонімності, поки що позитивне сприйняття нового головного тренера. У тактичних вимогах Пушича багато того, з чим команда знайома ще з часів роботи з Де Дзербі. Можливо, не уся команда, але переважна більшість. Схожі вимоги взаємодії з переміщенням з та без м'яча, вихід з оборони. Пушич на тактичному занятті перед матчем з Барселоною (1:2) на відео показав ці моменти й усі це швидко та легко сприйняли, адже це щось, що вони (гравці) вже знають, робили та вміють.