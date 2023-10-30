Іспанські журналісти спростували трансфер Циганкова у Барселону

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков не перейде у Барселону.

Про це розповів інсайдер Cadena SER Санті Овальє у коментарі Футбол 24.

"Можливий трансфер Циганкова в Барсу? Абсолютна неправда. Джерело, яке поширило цю іформацію, не вважається авторитетним в Іспанії. Нуль відсотків достовірності. Клуб зараз працює над своєю єдиною ціллю – переходом Вітора Роке в січні. Барса немає грошей", – зазначив Овальє.

Аналогічну думку висловив журналіст іспанського видання L'Esportiu та автора програми Canvi de Joc Арнау Мадріа, який підтвердив, що вкид Fichajes.net немає жодного підґрунтя. Його джерела теж не підтверджують цієї інформації.

Раніше повідомлялося, що Хаві зацікавлений у підписанні Циганкова в Барселону.