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Реал хоче позбутися Менді

Захисник має довіру зі сторони головного тренера
Сьогодні 12:13 253 0
Реал хоче позбутися Менді
#Реал Мадрид, #Ферлан Менді, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті бачить лівого захисника Ферлана Менді в основній обоймі.

Про це повідомляє Relevo.

Хоча клуб з огляду на його рівень гри був би радий відпустити гравця в іншу команду.

Цю позицію вдало закривав хавбек Едуардо Камавінга, але президенту Реала Флорентіно Пересу, як і самому футболісту, не подобається, що він грає зліва в захисті.

Травма Орельєна Чуамені в Ель Класіко, через яку він пропустить 2 місяці означає, що позицію опорного півзахисника має зайняти саме Камавінга.

Після повернення Орельєна очікується, що Едуардо повернеться на лівий фланг захисту.

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