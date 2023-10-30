Реал хоче позбутися Менді

Захисник має довіру зі сторони головного тренера

Головний тренер Реала Карло Анчелотті бачить лівого захисника Ферлана Менді в основній обоймі.

Про це повідомляє Relevo.

Хоча клуб з огляду на його рівень гри був би радий відпустити гравця в іншу команду.

Цю позицію вдало закривав хавбек Едуардо Камавінга, але президенту Реала Флорентіно Пересу, як і самому футболісту, не подобається, що він грає зліва в захисті.

Травма Орельєна Чуамені в Ель Класіко, через яку він пропустить 2 місяці означає, що позицію опорного півзахисника має зайняти саме Камавінга.

Після повернення Орельєна очікується, що Едуардо повернеться на лівий фланг захисту.