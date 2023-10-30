Гвардіола: Ми не дозволяємо собі нічого зайвого, щоб принизити Манчестер Юнайтед

Гравці Манчестер Сіті не робили нічого зайвого, щоб принизити Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Тут, на цьому фантастичному стадіоні, у нас бувають чудові матчі, нам подобається тут грати. Перші 5-10 хвилин ми втрачали м'яч у простих ситуаціях, а проти такої команди це небезпечно.

Ми поважаємо історію та традиції, і за останнє десятиліття ми багато виграли і після перемоги ми завжди займаємо правильну позицію.

Ми не дозволяємо собі нічого зайвого, щоб принизити суперника. Завжди було навпаки — саме тому я пишаюся клубом, який представляю", — відзначив Гвардіола.