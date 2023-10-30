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Гвардіола: Ми не дозволяємо собі нічого зайвого, щоб принизити Манчестер Юнайтед

Гвардіола прокоментував результат матчу проти Манчестер Юнайтед.
Сьогодні 10:45 337 0
Гвардіола: Ми не дозволяємо собі нічого зайвого, щоб принизити Манчестер Юнайтед
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Гравці Манчестер Сіті не робили нічого зайвого, щоб принизити Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Тут, на цьому фантастичному стадіоні, у нас бувають чудові матчі, нам подобається тут грати. Перші 5-10 хвилин ми втрачали м'яч у простих ситуаціях, а проти такої команди це небезпечно.

Ми поважаємо історію та традиції, і за останнє десятиліття ми багато виграли і після перемоги ми завжди займаємо правильну позицію.

Ми не дозволяємо собі нічого зайвого, щоб принизити суперника. Завжди було навпаки — саме тому я пишаюся клубом, який представляю", — відзначив Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті у дербі розгромив МЮ.

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