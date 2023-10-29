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ЛНЗ - Оболонь 3:0: огляд матчу

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ЛНЗ - Оболонь 3:0: огляд матчу
#ЛНЗ Черкаси, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ святкував домашню перемогу над Оболонню в 12-у турі УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 29 жовтня

ЛНЗ Черкаси - Оболонь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Ковальов, 2:0 - 56 Шестаков, 3:0 - 89 Наумець

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Муравський, Ковальов, Норенков, Тищенко (Олійник, 63), Бойко, Калюжний, Пасіч (Савін, 82), Хобленко, Шестаков (Наумець, 83)

Запас: Самойленко, Банада, Рибалка, Лопирьонок, Прядун, Хамелюк, Тарасенко, Насонов, Селін

Оболонь: Рибка, Фатєєв, Приймак, Карась, Осман, Чернов (Нагієв, 46), Черненко, Мороз (Косовський, 82), Слободян (Суханов, 46), Груша (Прокопенко, 62), Краснопір (Тарануха, 46)

Запас: Федорівський, Мухаматгалєєв, Лук'янчук, Вовкун, Дубко

Попередження: Приймак 28, Норенков 31, Мороз 48, Тарануха 71, Шестаков 80, Бойко 90+1

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