Джерело - Чемпіон.
Черкаський ЛНЗ святкував домашню перемогу над Оболонню в 12-у турі УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 29 жовтня
ЛНЗ Черкаси - Оболонь 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Ковальов, 2:0 - 56 Шестаков, 3:0 - 89 Наумець
ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Муравський, Ковальов, Норенков, Тищенко (Олійник, 63), Бойко, Калюжний, Пасіч (Савін, 82), Хобленко, Шестаков (Наумець, 83)
Запас: Самойленко, Банада, Рибалка, Лопирьонок, Прядун, Хамелюк, Тарасенко, Насонов, Селін
Оболонь: Рибка, Фатєєв, Приймак, Карась, Осман, Чернов (Нагієв, 46), Черненко, Мороз (Косовський, 82), Слободян (Суханов, 46), Груша (Прокопенко, 62), Краснопір (Тарануха, 46)
Запас: Федорівський, Мухаматгалєєв, Лук'янчук, Вовкун, Дубко
Попередження: Приймак 28, Норенков 31, Мороз 48, Тарануха 71, Шестаков 80, Бойко 90+1
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