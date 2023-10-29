Беллінгем отримає нагороду Golden Boy

Джерело - Marca.
Переможцем нагороди Golden Boy стане півзахисник Реала Джуд Беллінгем.
Про це повідомляє Marca.
95% журналістів, які брали участь у голосуванні, поставили 20-річного англійця на перше місце рейтингу.
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Про перемогу Беллінгема у номінації буде оголошено 10 листопада, а 4 грудня він отримає нагороду Golden Boy.
За усю історію Реала не було жодного гравця, який ставав переможцем у цій номінації.
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