Беллінгем отримає нагороду Golden Boy

Джерело - Marca.

Переможцем нагороди Golden Boy стане півзахисник Реала Джуд Беллінгем.

Про це повідомляє Marca.

95% журналістів, які брали участь у голосуванні, поставили 20-річного англійця на перше місце рейтингу.

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Про перемогу Беллінгема у номінації буде оголошено 10 листопада, а 4 грудня він отримає нагороду Golden Boy.

За усю історію Реала не було жодного гравця, який ставав переможцем у цій номінації.

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